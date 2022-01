Atelier : Jouer comme au moyen-âge Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Figeac Lot Présentation : Comment s’amusait-on au Moyen Âge ? Quels étaient les jeux des enfants, jeunes nobles ou simples paysans ? Comment occuper son temps libre quand il n’y avait pas d’électricité et que ni le foot ni le rugby, ni même le tennis, n’avaient été inventés ? Venez (re)découvrir les jeux anciens et passer un après-midi à jouer « à l’ancienne ».

En partenariat avec la ludothèque de la Fédération Partir, nous vous proposons de jouer…comme au Moyen Âge.

Pour qui : de 6 à 12 ans (présence d’un adulte demandée)

Sur réservation +33 5 65 34 06 25 Servcie patrimoine de Figeac

