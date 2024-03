Atelier Jouer à débattre « Climat et Alimentation » (2h – en famille, enfant à partir de 10 ans) Exploradôme Vitry-sur-Seine, samedi 20 avril 2024.

Atelier Jouer à débattre « Climat et Alimentation » (2h – en famille, enfant à partir de 10 ans) Un jeu de rôle où les joueurs et joueuses devront faire face au réchauffement climatique et devront prendre des décisions pour atteindre une alimentation durable. Tarif : billet d’entrée au musée Samedi 20 avril, 15h00 Exploradôme

Début : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Exploradôme 18 Av. Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France https://www.exploradome.fr/