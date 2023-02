Découverte de la mosaïque Atelier Joubert Patricia, 31 mars 2023, Paris.

Découverte de la mosaïque 31 mars – 2 avril Atelier Joubert Patricia

Démonstrations et techniques de mosaïque. handicap moteur mi

Atelier Joubert Patricia 160 rue de Charenton 75012 Paris Quartier de Bercy Paris 75012 Île-de-France

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, vous pourrez, aux côtés de Patricia, découvrir la mosaïque, de son histoire à sa pratique.

Démonstrations et réalisation de mosaïque : présentation des matériaux, des outils utilisés et des différents supports, explication de la pose directe et indirecte.

Taille de la matière et de la pose. Joint et finition. Présentation des mosaïques de sol avec démonstration dans l’atelier.

Chronologie du déroulement du travail pour la mosaïque en pose directe et aussi pour une réalisation d’une mosaïque en pose indirecte.

Séchage et faire le joint pour toutes les mosaïques décoratives.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

