Sublimer le quotidien – le jeu des différences 1 et 2 avril Atelier Joséfine K, Cabane 23

L’une travaille un matériau noble, l’autre pas – deux artistes en bijou contemporain font dialoguer leurs pratiques.

Atelier Joséfine K, Cabane 23 le chateau d’oléron Ors 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Apporter de la couleur et du détail, affirmer le goût et la personnalité, rendre belles et joyeuses, parfois spectaculaires, des tenues qui par définition ne sont pas destinées à l’apparat mais à la fonctionnalité et au confort, bref, sublimer le quotidien des femmes et des hommes qui le portent, c’est le rôle du bijou 365 jours par an.

Deux artistes en bijou contemporain, Flore Soria et Joséfine K, proposent pour la deuxième année consécutive un évènement commun à l’occasion des JEMA. Après avoir échangé leurs matériaux – le cuir et le plastique de plage – et montré le résultat de leur travail dans l’atelier de Flore Soria à Poitiers l’année dernière, elles choisissent cette année de faire dialoguer leurs pratiques en empruntant l’une à l’autre des éléments de langage (forme, couleur), voire en s’essayant parfois à l’exercice de la copie.

C’est dans l’atelier de Joséfine K, dans le port ostréicole du Château d’Oléron, qu’elles montreront le fruit de ces travaux croisés lors du week-end festif des JEMA.



2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

