“ Alchimiste / Verromane “, Josée Coquelin expérimente de nouvelles inclusions, qu’elle fossilise à 800° durant 18 heures de cuisson, au four/laser : Thermoformage, Fusing, Pâte de Verre et nouvelles technologies de Recyclage… Voies inspirées par ses Voyages et Rencontres avec d’autres Peuples et Civilisations…

Du Désert de Nubie, d’Arizona, à l’Arctique, elle poursuit une carrière internationale en Expressions Visuelles, spécialisée dans les Installations in-situ, pour des sites paysagés et urbains : Parcs, Monuments historiques, Friches industrielles, etc…

Plasticienne et Designer / YAKA, elle participe aussi à des expositions en Galeries, Salons, Marchés,… d’art contemporain, en France, Europe, Etats-Unis et Moyen-Orient…

Diplômée de l’E.N.S.B.A de Paris et de l’Ecole Boulle, Josée COQUELIN installe son atelier à 30 km de là, ” au Vert “ sur Ecquevilly, village boisée des Yvelines … d’où elle organise des Expositions à thèmes, en collaboration avec d’autres Créateurs et Collectifs d’Artistes de renom… ainsi que des Interventions en groupes, des stages de Verre, des Workshops de Sculptures sur Glace…,etc “Ou le lâché prise avec les éléments naturels demeure une Aventure, pour tenter de frayer son chemin , vers des amas plus lumineux … »

