Encadrement, montages, restauration/conservation d’Arts graphiques 31 mars – 2 avril Atelier Jocelyne Derudder

Présentation des styles et matériaux de montages

Atelier Jocelyne Derudder 33 rue Censier Quartier du Jardin des Plantes Paris 75005 Île-de-France

Ma préoccupation dans l’encadrement c’est la pérennité de l’œuvre : venez découvrir mon atelier et mon travail.

Mise à part sa fonction esthétique, déontologiquement, les techniques de montage et matériaux utilisés, doivent être compatibles, réversibles et répondre aux normes de conservation préventive.

Ces techniques de conservation préventive évoluent constamment et permettent de limiter les risques d’altération de la matérialité de l’œuvre.

Une œuvre sur papier, si elle est en contact avec des matériaux acides, et exposée abusivement à la lumière, se dégrade dangereusement.

Un montage de conservation doit donc être réalisé avec des cartons sans acide, sans lignine et ayant une réserve alcaline.

Les fixations et colles de montage doivent être également en pH neutre et réversible.

Un verre anti ultraviolet apportera une protection supplémentaire.

Un encadrement ne doit pas dominer l’œuvre, il la souligne et la protège.

Tous les matériaux utilités sont recyclables : bois, carton, papier, verre.



