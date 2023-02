Découvrez la poterie artisanale. atelier jm la terre, 1 avril 2023, Marcellaz-Albanais.

Découvrez la poterie artisanale et sublimez votre vaisselle !

Saladiers, pichets, plats, bols, mugs, tasses à café, huiliers, ou encore boites à reblochon (c’est local !) vous accompagneront sans relâche tous les jours en vous offrant la solidité du grès et la praticité de l’émail. Venez découvrir l’atelier, la préparation de la terre, le tournage des pièces, le garnissage (pose des anses), le séchage, la formulation et l’application des émaux aux couleurs toujours variées, la magie de la cuisson haute température (1280°C) et toutes les étapes de la fabrication …

Je vous ferai quelques démos et vous pourrez aussi mettre les mains sur cette boule de terre qu’il faut faire tourner rond !! Attention ce n’est pas si facile… et si vous essayez, c’est addictif !

Accueil à l’atelier au milieu des champs de l’albanais, musique et jus de pomme…

atelier jm la terre 154 chemin des hutins 74150 Marcellaz Albanais Marcellaz-Albanais 74150 Haute-Savoie

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00