La médiathèque départementale de Seine-Maritime prête consoles et jeux vidéo à la Navette. Venez jouer et découvrir de nombreux jeux à la médiathèque ! Rendez-vous mercredi 13 avril, à 14h et à 16h, à la médiathèque municipale La Navette – 5 rue Michelet. Gratuit – à partir de 7 ans. Prochaines séances « à vos manettes » : Samedi 16 à 10h30 et 15h30. Samedi 23 à 10h30 et 15h30.

Gratuit

Médiathèque municipale La Navette Elbeuf 5 rue Michelet Elbeuf Seine-Maritime



