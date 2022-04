Atelier jeux : Les cafés ambulants Sauverny Sauverny Catégories d’évènement: 01220

Sauverny

Atelier jeux : Les cafés ambulants Sauverny, 4 mai 2022, Sauverny. Atelier jeux : Les cafés ambulants Sauverny

2022-05-04 – 2022-05-04

Sauverny 01220 Sauverny Ce rendez-vous est fait pour vous. Venez seul ou accompagné pour faire connaissance avec d’autres habitants ! Sauverny

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: 01220, Sauverny Autres Lieu Sauverny Adresse Ville Sauverny lieuville Sauverny Departement 01220

Sauverny Sauverny 01220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauverny/

Atelier jeux : Les cafés ambulants Sauverny 2022-05-04 was last modified: by Atelier jeux : Les cafés ambulants Sauverny Sauverny 4 mai 2022 01220 Sauverny

Sauverny 01220