Atelier jeux La Casa des Enfants Paris

Paris

Atelier jeux La Casa des Enfants, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 15 avril 2023

de 16h30 à 18h00

.Tout public. A partir de 2 ans. Jusqu’à 8 ans. payant 20€ / binôme (parent/enfant) & 10€ par personne supplémentaire (parent ou enfant) Inscription obligatoire – Places limitées Atelier jeux entre parent et enfant : Pour rire & se détendre en famille… Atelier jeux, pour un moment de joie et de complicité à partager avec votre enfant ! Venez rire, vous détendre avec votre enfant et relâcher les tensions du quotidien. Vous expérimenterez différents types de jeux très simples à refaire chez vous. Efficaces pour vous reconnecter rapidement avec votre enfant, ils vous permettront de remettre de la légèreté dans les moments difficiles et de profiter d’un moment privilégié avec votre enfant. Ludique et bienveillant, cet atelier vous donnera le sourire et l’envie de jouer en collectif ! Cet atelier est ouvert aux enfants entre 2 et 8 ans Il est animé par Marion Leprovost, accompagnante parentale. La Casa des Enfants 11 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : http://www.lacasadesenfants.fr 0140407360 lacasa.desenfants@gmail.com https://www.facebook.com/lacasadesenfants https://www.facebook.com/lacasadesenfants https://lacasadesenfants.fr/

Lieu La Casa des Enfants Adresse 11 allée Darius Milhaud Ville Paris

