Atelier jeux et slam de la Ludo’Beauce “Et les poètes ? A quoi jouent-ils ?” (Dès 7 ans) Rouvray-Saint-Denis, samedi 16 mars 2024.

Atelier jeux et slam de la Ludo’Beauce “Et les poètes ? A quoi jouent-ils ?” (Dès 7 ans) Rouvray-Saint-Denis Eure-et-Loir

Pas besoin de dés, de plateau de jeu. Autour de quelques règles simples, l’atelier emmène les participants à jouer avec les mots et les idées.

Léa Cerveau est poète et slameuse. Dans ses ateliers elle utilise toujours le jeu comme outil de créativité et d’expression.

Discipline inventive, ludique et interactive, le slam valorise l’humain, aide parfois à se désinhiber, à reprendre confiance par l’appropriation de la langue et de l’oralité.

En s’adressant à tous et à toutes, indépendamment des origines socioculturelles, des générations et des centres d’intérêt, l’atelier de jeux poétiques révèle de façon ludique la part de poète qui sommeille en chacun de nous. 3.53.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Rouvray-Saint-Denis 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ludobeauce@gmail.com

L’événement Atelier jeux et slam de la Ludo’Beauce “Et les poètes ? A quoi jouent-ils ?” (Dès 7 ans) Rouvray-Saint-Denis a été mis à jour le 2024-02-29 par OT COEUR DE BEAUCE