ATELIER JEUX ET LECTURES – COHABITER AVEC IGOR LE CASTOR Waldhouse Waldhouse Waldhouse Catégories d’Évènement: Moselle

Waldhouse

ATELIER JEUX ET LECTURES – COHABITER AVEC IGOR LE CASTOR Waldhouse, 10 mars 2023, Waldhouse Waldhouse. ATELIER JEUX ET LECTURES – COHABITER AVEC IGOR LE CASTOR Groupe scolaire – bibliothèque de Waldhouse Route de Dorst Waldhouse Moselle Route de Dorst Groupe scolaire – bibliothèque de Waldhouse

2023-03-10 16:00:00 16:00:00 – 2023-03-10 17:00:00 17:00:00

Route de Dorst Groupe scolaire – bibliothèque de Waldhouse

Waldhouse

Moselle Waldhouse C’est le temps des castors ! À cette occasion, le Parc naturel régional des Vosges du Nord vous propose une heure de contes et de jeux à destination des enfants et des familles. Le castor a bien souvent mauvaise presse lorsqu’il fait son grand retour, souvent sur la base de fausses idées reçues. C’est alors qu’Igor entre en scène ! Igor est un castor européen, le plus gros rongeur d’Europe, surnommé à tort par ses voisins, Igor le terrible. Mais pour quelle raison ? Venez le découvrir ! Une heure d’histoires et de découvertes des petits et grands héros de la nature en compagnie d’Igor le Castor. Places limitées, sur réservation.

Organisé par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et la bibliothèque de Waldhouse. biblio.waldhouse@gmail.com Route de Dorst Groupe scolaire – bibliothèque de Waldhouse Waldhouse

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Waldhouse Autres Lieu Waldhouse Adresse Waldhouse Moselle Route de Dorst Groupe scolaire - bibliothèque de Waldhouse Ville Waldhouse Waldhouse lieuville Route de Dorst Groupe scolaire - bibliothèque de Waldhouse Waldhouse Departement Moselle

Waldhouse Waldhouse Waldhouse Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/waldhouse-waldhouse/

ATELIER JEUX ET LECTURES – COHABITER AVEC IGOR LE CASTOR Waldhouse 2023-03-10 was last modified: by ATELIER JEUX ET LECTURES – COHABITER AVEC IGOR LE CASTOR Waldhouse Waldhouse 10 mars 2023 Groupe scolaire - bibliothèque de Waldhouse Route de Dorst Waldhouse Moselle Moselle Waldhouse Waldhouse, Moselle

Waldhouse Waldhouse Moselle