Atelier-jeux en famille La Fabrique Bohème, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 15h à 17h

Venez jouer en famille ! Pendant 2 heures, vous pourrez découvrir plusieurs jeux autour des Objectifs de Développement Durable (écologie, égalité des sexes, biodiversité…). Accessible à partir de 5 ans. Les enfants restent sous la responsabilité des accompagnants. Un accompagnant pour 3 enfants maximum. Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans. Inscription obligatoire. Nombre de places limitées. Durant 3 semaines (du 18 septembre au 8 octobre), Ekoleki et La Fabrique Bohème s’engage pour les Semaines Européennes du Développement Durable. Retrouvez toute la programmation pour adultes et enfants avec des ateliers créatifs, des ateliers Do-It-Yourself, des jeux de sensibilisation au développement durable et des conférences. Animations -> Loisirs / Jeux La Fabrique Bohème 94 rue l’ouest Paris 75014

Contact :ekoleki https://lafabriqueboheme.com/semaines-europeennes-du-developpement-durable-2021/ 0619334483 hello@ekoleki.com Animations -> Loisirs / Jeux Solidaire;En famille

