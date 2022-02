Atelier jeux du Moyen-Âge Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

Atelier jeux du Moyen-Âge Dives-sur-Mer, 22 avril 2022, Dives-sur-Mer. Atelier jeux du Moyen-Âge Village d’art Guillaume le Conquérant Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer

2022-04-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-22 15:30:00 15:30:00 Village d’art Guillaume le Conquérant Avenue du Commandant Charcot

Dives-sur-Mer Calvados Les enfants découvriront l’univers ludique du Moyen-Âge ! Jeux d’adresse, de hasard, de chance ou de stratégie, il y en aura pour tous les goûts ! Les enfants découvriront l’univers ludique du Moyen-Âge ! Jeux d’adresse, de hasard, de chance ou de stratégie, il y en aura pour tous les goûts ! Les enfants découvriront l’univers ludique du Moyen-Âge ! Jeux d’adresse, de hasard, de chance ou de stratégie, il y en aura pour tous les goûts ! Village d’art Guillaume le Conquérant Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Village d'art Guillaume le Conquérant Avenue du Commandant Charcot Ville Dives-sur-Mer lieuville Village d'art Guillaume le Conquérant Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Departement Calvados

Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dives-sur-mer/

Atelier jeux du Moyen-Âge Dives-sur-Mer 2022-04-22 was last modified: by Atelier jeux du Moyen-Âge Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 22 avril 2022 Calvados Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer Calvados