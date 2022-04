Atelier Jeux d’optiques Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Jeux d’optiques Cité des sciences et de l’Industrie, 26 avril 2022, Paris. Atelier Jeux d’optiques

du mardi 26 avril au jeudi 5 mai à Cité des sciences et de l’Industrie

Cet atelier permettra aux jeunes d’observer les limites du sens de la vue au travers de l’Effet Phi. Au programme : expériences, animation d’images et construction d’objets emblématiques. Après une première expérience rapide sur le principe de l’effet Phi et de la persistance rétinienne, c’est parti pour la fabrication successive de quelques objets scientifiques (thaumatrope, zootrope, folioscope, chambre noire) en fonction de l’âge des participants. Ils explorent ainsi des phénomènes physiques comme la diffraction, ou physiologiques comme la persistance rétinienne. Selon le temps disponible, d’autres expériences ludiques pourront être faites pour explorer l’univers des jeux d’optique et des illusions !

Tarif : 12 euros / enfant – tarif abonnés : 9 euros

Cet atelier permettra aux jeunes d’observer les limites du sens de la vue au travers de l’Effet Phi. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T11:30:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T11:30:00;2022-04-28T14:30:00 2022-04-28T16:00:00;2022-05-03T10:00:00 2022-05-03T11:30:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T11:30:00;2022-05-05T14:30:00 2022-05-05T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Jeux d’optiques Cité des sciences et de l’Industrie 2022-04-26 was last modified: by Atelier Jeux d’optiques Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 26 avril 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris