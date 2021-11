Montigny-le-Bretonneux Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Atelier « Jeux d’enfants » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

le samedi 18 décembre à 15:00

Après une visite-découverte de l’exposition « _Viens jouer dehors ! 1968-1978 : la nouvelle ère des jeux_ », réalisez votre propre projet d’aire de jeux modulaire pour Lego® et emportez votre maquette.

Enfants de SQY : 2 € / Enfants hors SQY : 3 € / Adultes accompagnateurs : gratuit. Sur inscription

Visite de l’exposition et construction d’une maquette d’aire de jeux. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T15:00:00 2021-12-18T17:00:00

