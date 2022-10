Atelier jeux d’écriture Tréguidel Tréguidel Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Tréguidel

Atelier jeux d’écriture Tréguidel, 12 octobre 2022, Tréguidel. Atelier jeux d’écriture

5, le Bourg Le P’tit Bar du Contrevent Tréguidel Ctes-d’Armor Office de tourisme Falaises d’Armor Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg

2022-10-12 18:30:00 – 2022-10-12 20:00:00

Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg

Tréguidel

Ctes-d’Armor Tréguidel Atelier mensuel « Jeux d’écriture » le 2e mercredi du mois. Il s’agit de procéder selon le principe de l’OuLiPo, association fondée en 1960 par Raymond Queneau, qui consiste à écrire sous « contraintes » (par exemple, commencer tous les mots d’une phrase par des A). En fonction des désirs des participants, le contenu de cet atelier d’écriture pourra naturellement évoluer. Inscriptions par mail : attention, l’effectif est limité à 10 personnes. Au plaisir de vous y retrouver ! (photo : Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau) leptitbaranim@gozmail.bzh +33 2 96 52 17 03 http://lecontrevent.log.bzh/ Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Tréguidel

dernière mise à jour : 2022-10-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Tréguidel Autres Lieu Tréguidel Adresse Tréguidel Ctes-d'Armor Office de tourisme Falaises d'Armor Le P'tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Ville Tréguidel lieuville Le P'tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Tréguidel Departement Ctes-d'Armor

Tréguidel Tréguidel Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treguidel/

Atelier jeux d’écriture Tréguidel 2022-10-12 was last modified: by Atelier jeux d’écriture Tréguidel Tréguidel 12 octobre 2022 5 Ctes-d'Armor le Bourg Le P'tit Bar du Contrevent Tréguidel Ctes-d'Armor Office de tourisme Falaises d'Armor Tréguidel

Tréguidel Ctes-d'Armor