Tréguidel Côtes d’Armor Tréguidel Mise en place d’un atelier mensuel « Jeux d’écriture », le lundi soir.

Il s’agit de procéder selon le principe de l’OuLiPo, association fondée en 1960 par Raymond Queneau, qui consiste à écrire sous « contraintes » (par exemple, commencer tous les mots d’une phrase par des A).

En fonction des désirs des participants, le contenu de cet atelier d’écriture pourra naturellement évoluer.

Inscriptions par mail : attention, l’effectif est limité à 10 personnes.

Au plaisir de vous y retrouver !

