Atelier jeux d’écriture Bibliothèque Italie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier jeux d’écriture Bibliothèque Italie, 3 mai 2023, Paris. Le mercredi 03 mai 2023

de 10h30 à 12h00

.Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Viens t’amuser avec les lettres, les mots, les sons: mots mêlés, mots croisés, jeux de mots, lettres animées… pour les enfants de 8 à 10 ans. Animé par deux bibliothécaires, cet atelier te permettra de jouer avec les mots et les lettres tout en laissant place à ton imaginaire et à ta créativité. Pour passer un moment de détente et de convivialité, laisse-toi tenter ! Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact :

