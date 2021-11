Châtellerault La cabane à sucre... d'orge Châtellerault, Vienne Atelier jeux d’échecs La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Pour les non-initiés : Apprendre à jouer aux échecs. Explications simples et graduées de toutes les règles qu’il faut connaître pour disputer une partie d’échecs. Apprendre les bases et les ouvertures du jeu d’échecs. Pour les initiés : organiser des parties d’échecs par niveau

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Initiation proposée par le Centre Socioculturel des Minimes La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

2021-12-02T16:30:00 2021-12-02T18:30:00

