Atelier jeux de société seniors – Vendredi 5 avril Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, vendredi 5 avril 2024.

Atelier jeux de société seniors – Vendredi 5 avril

Atelier jeux de société seniors – Vendredi 5 avril Un vendredi par mois, un atelier jeux de société à destination des seniors est proposé par la médiathèque Georges Wolinski. Vendredi 5 avril, 14h30 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Début : 2024-04-05T14:30:00+02:00 – 2024-04-05T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T14:30:00+02:00 – 2024-04-05T16:30:00+02:00

Pour la séance d’avril, rendez-vous à la résidence seniors dans le quartier Piquepeyre (9 rue Simone Noirot).

Vous êtes adeptes de jeux de société, vous voulez vous amuser et passer un moment convivial, ces nouveaux ateliers sont pour vous ! Un grand choix de jeux est disponible, demandez conseil aux bibliothécaires.

Adultes à partir de 60 ans

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie 05 62 75 85 99 mediatheque@mairie-fenouillet.fr https://mediatheque.fenouillet.fr/

atelier jeux de société