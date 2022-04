Atelier jeux de société Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Atelier jeux de société Pauillac, 25 mai 2022, Pauillac. Atelier jeux de société Pauillac

2022-05-25 – 2022-05-25

Pauillac Gironde EUR 0 Les Tourelles vous proposent un atelier jeux de société sur le thème du développement durable et de la récupération.

Ateliers jeux en bois en partenariat avec la Médiathèque de Pauillac et BiblioGironde.

Cet atelier vous est proposé dans le cadre de Vert Médoc. Les Tourelles vous proposent un atelier jeux de société sur le thème du développement durable et de la récupération.

Ateliers jeux en bois en partenariat avec la Médiathèque de Pauillac et BiblioGironde.

Cet atelier vous est proposé dans le cadre de Vert Médoc. +33 5 56 59 07 56 Les Tourelles vous proposent un atelier jeux de société sur le thème du développement durable et de la récupération.

Ateliers jeux en bois en partenariat avec la Médiathèque de Pauillac et BiblioGironde.

Cet atelier vous est proposé dans le cadre de Vert Médoc. F.FATIN

Pauillac

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Autres Lieu Pauillac Adresse Ville Pauillac lieuville Pauillac Departement Gironde

Pauillac Pauillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pauillac/

Atelier jeux de société Pauillac 2022-05-25 was last modified: by Atelier jeux de société Pauillac Pauillac 25 mai 2022 Gironde Pauillac

Pauillac Gironde