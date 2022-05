Atelier jeux de société – Mercredi 4 mai Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Atelier jeux de société – Mercredi 4 mai Médiathèque Georges Wolinski, 4 mai 2022, Fenouillet. Atelier jeux de société – Mercredi 4 mai

Médiathèque Georges Wolinski, le mercredi 4 mai à 14:30

Vous êtes adeptes de jeux de société, vous voulez vous amuser et passer un moment convivial, ces nouveaux ateliers sont pour vous ! Sur inscription auprès de la médiathèque : 05 62 75 85 99 – [[mediatheque@mairie-fenouillet.fr](mediatheque@mairie-fenouillet.fr)](mediatheque@mairie-fenouillet.fr)

Renseignements

Votre nouveau rendez-vous mensuel ! Un mercredi par mois, un atelier jeux de société ouvert à toutes et à tous est proposé par la médiathèque Georges Wolinski. Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Departement Haute-Garonne

Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Atelier jeux de société – Mercredi 4 mai Médiathèque Georges Wolinski 2022-05-04 was last modified: by Atelier jeux de société – Mercredi 4 mai Médiathèque Georges Wolinski Médiathèque Georges Wolinski 4 mai 2022 Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne