Atelier jeux de société Médiathèque Jean-Pierre Melville, 2 juin 2021-2 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 2 juin 2021

de 15h à 17h

gratuit

Viens partager un moment convivial autour d’un jeu de société. Lance les dés, avance tes pions, tire la bonne carte et défie tes amis ! Les ateliers jeux de société s’adressent à tous les enfants du quartier #Paris13 à partir de 7 ans. Pleins d’autres jeux sont disponible à la médiathèque pour jouer sur place. Réservation obligatoire Ouverture des inscriptions le 15 AVRIL.

Contact :médiathèque Jean-Pierre Melville 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

2021-06-02T15:00:00+02:00_2021-06-02T17:00:00+02:00

