Atelier jeux de société Libraire Tandem Mauléon-Licharre, vendredi 1 mars 2024.

La librairie vous propose un après-midi « Jeux de société », animé par Stéphanie et Jasmine, qu’on ne vous présente plus ! Deux sessions, ouvertes aux petits et aux grands

– de 14h30 à 18 h

– à partir de 19 h.

Goûter, boissons fraîches et chaudes seront disponibles l’après-midi et des pastex en soirée.

En raison de l’espace, nous vous remercions de vous inscrire. .

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine librairietandem@gmail.com

