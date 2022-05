Atelier jeux de société “Jeux à rôle” Cauterets Cauterets Catégories d’évènement: Cauterets

Hautes-Pyrénées

Atelier jeux de société “Jeux à rôle” Cauterets, 5 mai 2022, Cauterets. Atelier jeux de société “Jeux à rôle” CAUTERETS 2 esplanade des œufs Cauterets

2022-05-05 16:00:00 – 2022-05-05 18:00:00 CAUTERETS 2 esplanade des œufs

Cauterets Hautes-Pyrénées Cauterets Rendez-vous dédié aux jeux de société. L’objectif est simple : venir découvrir et tester des jeux sur le thème du théâtre et des jeux de rôle.

D’ambiance, coopératif, de rôle, de plateau, il y en a forcément un qui est fait pour vous ! Manifestation gratuite et ouverte à tous. +33 5 62 92 59 96 CAUTERETS 2 esplanade des œufs Cauterets

dernière mise à jour : 2022-04-28 par OT de Cauterets|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Cauterets, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Cauterets Adresse CAUTERETS 2 esplanade des œufs Ville Cauterets lieuville CAUTERETS 2 esplanade des œufs Cauterets Departement Hautes-Pyrénées

Cauterets Cauterets Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cauterets/

Atelier jeux de société “Jeux à rôle” Cauterets 2022-05-05 was last modified: by Atelier jeux de société “Jeux à rôle” Cauterets Cauterets 5 mai 2022 Cauterets Hautes-Pyrénées

Cauterets Hautes-Pyrénées