Atelier jeux de société Douarnenez, 26 mars 2022, Douarnenez.

Atelier jeux de société Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez

2022-03-26 16:00:00 – 2022-03-26 19:30:00 Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital

Douarnenez Finistère Douarnenez

Pascal, notre associé lyonnais spécialiste des jeux de société vient nous rendre une petite visite, et vous propose un après-midi découverte !

Il animera deux ateliers :

*16h-17h30, ( 6 pers. max ) : Atelier découverte à partir de 12 ans autour des jeux King of Tokyo et Smash Up (Éd. Iello ). Jeux de plateau et de cartes avec Monstres mutants, robots gigantesques, ninjas, pirates et magiciens…Tout cela dans une atmosphère de joyeuse bataille !

*18h-19h30, (8 pers. max) : Atelier QUIZZ plutôt à destination des adultes, avec Ttmc – Tu te mets combien ? ( Pixie Games ). Un jeu de questions-réponses original qui apporte enfin une vraie alternative au Trivial Pursuit !

Durant ces créneaux, Pascal sera là pour répondre à vos questions et vous conseiller d’autres supers jeux !

***

Entrée toujours libre, toujours gratuite.

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Par mail :reservation@librairiedelanglerouge.com ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. Pensez à nous préciser votre nom, votre n° de téléphone, et le nombre de places souhaitées.

Un pass sanitaire vous sera demandé.

reservation@librairiedelanglerouge.com +33 2 22 12 99 28

Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez

