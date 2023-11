Atelier jeux de société Bibliothèque Italie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier jeux de société Bibliothèque Italie Paris, 6 décembre 2023, Paris. Le mercredi 06 décembre 2023

de 14h30 à 16h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Atelier jeux de société, à partir de 6 ans, à la Bibliothèque Italie.

Atelier jeux de société, à partir de 6 ans, à la Bibliothèque Italie.

Un mercredi par mois, à l'espace jeunesse, nous vous attendons pour passer un moment convivial autour d'une sélection diverse de jeux de société.

Bibliothèque Italie
211 Boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Contact :

Adresse 211 Boulevard Vincent Auriol
Ville Paris
Departement Paris
latitude longitude 48.8308679819251,2.35698999946797

