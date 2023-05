Atelier jeux de société Bibliothèque Gutenberg Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Atelier jeux de société Bibliothèque Gutenberg, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 15h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 3 ans. gratuit

Rejoins-nous à la bibliothèque pour une après-midi jeux ! Seul·e ou en famille, viens découvrir les jeux de société de la bibliothèque Gutenberg pour partager un moment ludique tout en convivialité ! Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris Contact : 0145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

designed by kerismaker for Flaticon Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Gutenberg Adresse 8 rue de la Montagne d'Aulas Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Gutenberg Paris

Bibliothèque Gutenberg Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier jeux de société Bibliothèque Gutenberg 2023-05-24 was last modified: by Atelier jeux de société Bibliothèque Gutenberg Bibliothèque Gutenberg 24 mai 2023 Bibliothèque Gutenberg Paris Paris

Paris Paris