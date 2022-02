Atelier Jeux de société Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier Jeux de société Bibliothèque Benoîte Groult, 26 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 05 mars 2022

de 15h30 à 17h30

Le samedi 26 février 2022

de 15h30 à 17h30

gratuit

Pendant les vacances, venez jouer à la bibliothèque Benoîte Groult ! En famille, entre ami.e.s, ou seul.e., nous vous entraînerons à la découverte de nos jeux de société. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

13 : Gaîté (Paris) (173m) 91 : Place de Catalogne (Paris) (96m)

Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ Atelier;Enfants;Loisirs

Date complète :

2022-02-26T15:30:00+01:00_2022-02-26T17:30:00+01:00;2022-03-05T15:30:00+01:00_2022-03-05T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris lieuville Bibliothèque Benoîte Groult Paris Departement Paris

Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Jeux de société Bibliothèque Benoîte Groult 2022-02-26 was last modified: by Atelier Jeux de société Bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult 26 février 2022 Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris

Paris Paris