Atelier Jeux de Société Anizy-le-Grand Anizy-le-Grand Catégories d’évènement: Aisne

Anizy-le-Grand

Atelier Jeux de Société Anizy-le-Grand, 2 février 2022, Anizy-le-Grand. Atelier Jeux de Société Anizy-le-Grand

2022-02-02 – 2022-02-02

Anizy-le-Grand Aisne Anizy-le-Grand Rendez-vous le mercredi 2 février de 14h30 à 16h30 à la médiathèque d’Anizy-le-Grand pour un moment de détente et de convivialité autour des jeux de société. Gratuit

Anizy-le-Grand

