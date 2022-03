Atelier jeux de société à la bibliothèque Gutenberg Bibliothèque Gutenberg, 18 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 18 mars 2022

de 18h00 à 21h30

gratuit

Les bibliothécaires vous proposent une soirée jeux. Venez jouer et goûter à la bibliothèque à 18h le soir. Découvrez nos jeux et apportez vos jeux de société et vos gâteaux préférés !

Les bibliothécaires vous proposent une

soirée jeux. Venez jouer et goûter à la bibliothèque à 18h le soir. Découvrez nos jeux et apportez vos jeux de société et vos gâteaux préférés !

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas Paris 75015

8 : Lourmel (Paris) (321m) 88 : Parc André Citroën / Saint-Charles – Balard (Paris) (63m)



Contact : 0145546976

Date complète :

2022-03-18T18:00:00+01:00_2022-03-18T21:30:00+01:00

les jeux à la bibliothèque Gutenberg