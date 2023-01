Atelier – Jeux de rôle : Dans la peau du gestionnaire Munchhausen Munchhausen Munchhausen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Munchhausen

Atelier – Jeux de rôle : Dans la peau du gestionnaire Munchhausen, 17 mars 2023, Munchhausen Munchhausen. Atelier – Jeux de rôle : Dans la peau du gestionnaire route du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

2023-03-17 – 2023-03-17 Munchhausen

Bas-Rhin Munchhausen Rentrez dans la peau du gestionnaire, de l’Etat, des pêcheurs et autres acteurs clés pour mieux comprendre les défis liés à la gestion de la réserve naturelle. Place limitée à 15 personnes. Rentrez dans la peau du gestionnaire, de l’Etat, des pêcheurs et autres acteurs clés pour mieux comprendre les défis liés à la gestion de la réserve naturelle. Munchhausen

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Munchhausen Autres Lieu Munchhausen Adresse route du Rhin Munchhausen Bas-Rhin Ville Munchhausen Munchhausen lieuville Munchhausen Departement Bas-Rhin

Munchhausen Munchhausen Munchhausen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munchhausen-munchhausen/

Atelier – Jeux de rôle : Dans la peau du gestionnaire Munchhausen 2023-03-17 was last modified: by Atelier – Jeux de rôle : Dans la peau du gestionnaire Munchhausen Munchhausen 17 mars 2023 Bas-Rhin MÜNCHHAUSEN Munchhausen, Bas-Rhin route du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Munchhausen Munchhausen Bas-Rhin