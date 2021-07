Peyrehorade Peyrehorade Landes, Peyrehorade Atelier jeux de réflexion Peyrehorade Peyrehorade Catégories d’évènement: Landes

Peyrehorade

Atelier jeux de réflexion Peyrehorade, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Peyrehorade. Atelier jeux de réflexion 2021-07-28 – 2021-07-28 Route de Mahoumic Ludothèque

Peyrehorade Landes Peyrehorade Venez découvrir le temps d’un après midi, la gamme de jeux de réflexion « SMART GAMES » pour vous dérouiller les méninges en cette période estivale. Vous allez voir, c’est addictif !!! Sur réservation, port du masque obligatoire, dans le respect des gestes barrières. Venez découvrir le temps d’un après midi, la gamme de jeux de réflexion « SMART GAMES » pour vous dérouiller les méninges en cette période estivale. Vous allez voir, c’est addictif !!! Sur réservation, port du masque obligatoire, dans le respect des gestes barrières. +33 6 12 59 58 57 Venez découvrir le temps d’un après midi, la gamme de jeux de réflexion « SMART GAMES » pour vous dérouiller les méninges en cette période estivale. Vous allez voir, c’est addictif !!! Sur réservation, port du masque obligatoire, dans le respect des gestes barrières. © CCPOA dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Peyrehorade Étiquettes évènement : Autres Lieu Peyrehorade Adresse Route de Mahoumic Ludothèque Ville Peyrehorade lieuville 43.55543#-1.12301