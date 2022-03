ATELIER : JEUX DE RÉFLÉXION Hilbesheim Hilbesheim Catégories d’évènement: Hilbesheim

Moselle

ATELIER : JEUX DE RÉFLÉXION Hilbesheim, 30 mars 2022, Hilbesheim. ATELIER : JEUX DE RÉFLÉXION Magasin En compagnie des briques 3 rue de Sarrebourg Hilbesheim

2022-03-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-30 11:00:00 11:00:00 Magasin En compagnie des briques 3 rue de Sarrebourg

Hilbesheim Moselle Tu as 5 ans ou plus ? Viens découvrir et relever les défis des différents jeux smart games® : Les trois petits cochons deluxe – Le petit chaperon rouge – Cache noisettes et bien d’autres ! Où ça ? Chez En Compagnie des briques à Hilbesheim. Quand ? Mercredi 30 mars 2022, de 10h00 à 11h00. Tarif : 3€/personne. Renseignements et inscription obligatoire au 06 75 90 87 13 ou 07 86 40 73 07 ou par internet : https://www.encompagniedesbriques.fr/ateliers +33 6 75 90 87 13 https://www.encompagniedesbriques.fr/ateliers Magasin En compagnie des briques 3 rue de Sarrebourg Hilbesheim

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hilbesheim, Moselle Autres Lieu Hilbesheim Adresse Magasin En compagnie des briques 3 rue de Sarrebourg Ville Hilbesheim lieuville Magasin En compagnie des briques 3 rue de Sarrebourg Hilbesheim Departement Moselle

Hilbesheim Hilbesheim Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hilbesheim/

ATELIER : JEUX DE RÉFLÉXION Hilbesheim 2022-03-30 was last modified: by ATELIER : JEUX DE RÉFLÉXION Hilbesheim Hilbesheim 30 mars 2022 Hilbesheim Moselle

Hilbesheim Moselle