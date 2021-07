Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Atelier : Jeux de papier Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Atelier : Jeux de papier Orthez, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Orthez. Atelier : Jeux de papier 2021-07-09 – 2021-07-09 Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez Pyrénées-Atlantiques Autour de la mer et des paysages, viens jouer autour du papier…

Fabrice Mondéjar te fera découvrir plusieurs techniques pour mettre en valeur le papier et réaliser de magnifiques créations.

Découper, froisser, coller, plier… Une seule limite : ton imagination !

Les créations pourront être exposées dans l’exposition participative tout l’été à la médiathèque. Autour de la mer et des paysages, viens jouer autour du papier…

Fabrice Mondéjar te fera découvrir plusieurs techniques pour mettre en valeur le papier et réaliser de magnifiques créations.

Découper, froisser, coller, plier… Une seule limite : ton imagination !

Les créations pourront être exposées dans l’exposition participative tout l’été à la médiathèque. +33 5 59 69 36 68 Autour de la mer et des paysages, viens jouer autour du papier…

Fabrice Mondéjar te fera découvrir plusieurs techniques pour mettre en valeur le papier et réaliser de magnifiques créations.

Découper, froisser, coller, plier… Une seule limite : ton imagination !

Les créations pourront être exposées dans l’exposition participative tout l’été à la médiathèque. Médiathèque dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Orthez Adresse Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Ville Orthez lieuville 43.48949#-0.76967