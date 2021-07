Atelier jeux de mots Villé, 3 août 2021, Villé.

Atelier jeux de mots 2021-08-03 – 2021-08-03

Villé Bas-Rhin Villé

EUR Un atelier loisir dans lequel vous prendrez plaisir à jouer avec les mots, à fabriquer des écrits et à les partager avec les autres participants. Un temps de pause, prendre le temps d’écrire, et puiser dans vos réserves insoupçonnées d’imagination et de créativité.

Ouvert aux adultes comme aux enfants.

+33 3 88 57 11 69

Un atelier loisir dans lequel vous prendrez plaisir à jouer avec les mots, à fabriquer des écrits et à les partager avec les autres participants. Un temps de pause, prendre le temps d’écrire, et puiser dans vos réserves insoupçonnées d’imagination et de créativité.

Ouvert aux adultes comme aux enfants.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par Office de tourisme du val de Villé