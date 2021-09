Saint-Sauveur-en-Puisaye Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne Atelier Jeux de Ficelles Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Musée Colette, le samedi 18 septembre à 11:00

Les célèbres jeux de ficelles inuit « ajaraaq », relevés par Paul-Émile Victor, sont aujourd’hui encore très pratiqués dans l’Arctique par toutes les générations confondues.

A partir de 8 ans. Réservation sur le site de la Maison de Colette.

Musée Colette Le Château 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:15:00

