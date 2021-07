Atelier jeux d’Ambiance Peyrehorade, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Peyrehorade.

Atelier jeux d’Ambiance 2021-07-21 – 2021-07-21 Ludothèque 156 route de Mahoumic

Peyrehorade Landes

Atelier jeux d’ambiance, d’observation et de rapidité pour passer un petit moment festif entre amis, enfants et adultes… Sur réservation dans le respect des gestes barrières, port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

Atelier jeux d’ambiance, d’observation et de rapidité pour passer un petit moment festif entre amis, enfants et adultes… Sur réservation dans le respect des gestes barrières, port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

Atelier jeux d’ambiance, d’observation et de rapidité pour passer un petit moment festif entre amis, enfants et adultes… Sur réservation dans le respect des gestes barrières, port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

© CCPOA

dernière mise à jour : 2021-07-08 par