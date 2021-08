Dugny Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace Dugny, Seine-Saint-Denis Atelier jeunesse : suivre le parcours d’une œuvre Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Dugny Catégories d’évènement: Dugny

Seine-Saint-Denis

Atelier jeunesse : suivre le parcours d’une œuvre Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, 18 septembre 2021, Dugny. Atelier jeunesse : suivre le parcours d’une œuvre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace

**Un mystérieux objet a été donné au musée de l’Air et de l’Espace par un particulier aux États-Unis. Votre mission si vous l’acceptez : l’expertiser et le rapporter en France pour l’exposer au musée !** Madame B. a trouvé une hélice dans le grenier de son grand-père à Houston, au Texas, et décidé d’en faire don au musée. La directrice du musée demande votre expertise pour identifier l’objet, le rapporter en France et l’exposer au public ! Saurez-vous relever cette mission ? **Dossier-jeu autonome à récupérer au point information des ateliers** **Durée** : en continu **Horaires** : 10h-17h30 **Recommandation d’âge** : à partir de 8 ans **Accessibilité** : personnes à mobilité réduite, déficients auditifs Un mystérieux objet a été donné au musée de l’Air et de l’Espace par un particulier aux États-Unis. Votre mission si vous l’acceptez : l’expertiser et le rapporter en France pour l’exposer au musée ! Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 93440 Dugny Dugny Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dugny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace Adresse Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 93440 Dugny Ville Dugny lieuville Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace Dugny