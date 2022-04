Atelier jeunesse Librairie Le bateau livre Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne

Atelier jeunesse Librairie Le bateau livre, 20 avril 2022, Montauban. Atelier jeunesse

Librairie Le bateau livre, le mercredi 20 avril à 15:00 Atelier jeunesse d’expériences scientifiques autour des livres documentaires La science est dans la pomme de terre et La science est dans le verre publiés aux Éditions Nathan. Librairie Le bateau livre 154 Rue Léon Gambetta, 59000 Lille Montauban Sapiac Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montauban, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Librairie Le bateau livre Adresse 154 Rue Léon Gambetta, 59000 Lille Ville Montauban lieuville Librairie Le bateau livre Montauban Departement Tarn-et-Garonne

Librairie Le bateau livre Montauban Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauban/

Atelier jeunesse Librairie Le bateau livre 2022-04-20 was last modified: by Atelier jeunesse Librairie Le bateau livre Librairie Le bateau livre 20 avril 2022 Librairie Le bateau livre Montauban Montauban

Montauban Tarn-et-Garonne