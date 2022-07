Atelier jeunes : Nos amis les oiseaux

2022-08-03 14:30:00 – 2022-08-03 17:00:00 Sur inscription. Les observer, les écouter, les décrypter… Tellement de façon différente de reconnaitre les oiseaux qui nous entourent et pourtant on a bien souvent du mal à les nommer. Lors de cet atelier, nous utiliserons du matériel adapté pur découvrir comment identifier les oiseaux selon leurs caractéristiques physiques puis nous réaliserons une silhouette d’oiseaux avec les graines qu’ils consomment ! Sur inscription. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

