Atelier jeunes : Le jardin potager et ses merveilles Puydarrieux

Puydarrieux

Atelier jeunes : Le jardin potager et ses merveilles

à la Maison de la Nature et de l'Environnement Puydarrieux

2022-07-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-10 17:00:00 17:00:00

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX

Puydarrieux

Hautes-Pyrénées Puydarrieux EUR 3.5 Sur inscription. Au jardin potager, on dit souvent que tout part de la graine.. Et pourtant, le sol, la luminosité, la chaleur, l’accès à l’eau… Tous ces éléments ont leur importance pour permettent aux plantes de nous donner de bons fruits et légumes.

Au cours de cet atelier pratique, nous découvrions tous ces besoins des plantes, qui sont également valables pour les plantes sauvages ! Récolte et semis feront également parti du programme ! accueil@maisondelanature65.com +33 5 62 33 61 66 Sur inscription. à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux

Lieu Puydarrieux
Adresse à la Maison de la Nature et de l'Environnement PUYDARRIEUX
Ville Puydarrieux

Atelier jeunes : Le jardin potager et ses merveilles Puydarrieux 2022-07-10

Puydarrieux Hautes-Pyrénées