Atelier Jeunes Entreprises : « Comment exploiter le digital pour conquérir de nouveaux clients » Salle JUGUET (derrière l’Hôtel de Montfort communauté) Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Atelier Jeunes Entreprises : « Comment exploiter le digital pour conquérir de nouveaux clients » Salle JUGUET (derrière l’Hôtel de Montfort communauté), 27 juin 2022, Montfort-sur-Meu. Atelier Jeunes Entreprises : « Comment exploiter le digital pour conquérir de nouveaux clients »

Salle JUGUET (derrière l’Hôtel de Montfort communauté), le lundi 27 juin à 09:30 Entrée libre, sur inscription

Atelier animé par la CCI 35, par Florence Fouillet, conseillère entreprise CCI usages numériques. Ouvert aux jeunes entreprises de moins de 3 ans. Salle JUGUET (derrière l’Hôtel de Montfort communauté) 4 place du Tribunal, Montfort-sur- Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-27T09:30:00 2022-06-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Salle JUGUET (derrière l'Hôtel de Montfort communauté) Adresse 4 place du Tribunal, Montfort-sur- Meu Ville Montfort-sur-Meu lieuville Salle JUGUET (derrière l'Hôtel de Montfort communauté) Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

Salle JUGUET (derrière l'Hôtel de Montfort communauté) Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-sur-meu/

Atelier Jeunes Entreprises : « Comment exploiter le digital pour conquérir de nouveaux clients » Salle JUGUET (derrière l’Hôtel de Montfort communauté) 2022-06-27 was last modified: by Atelier Jeunes Entreprises : « Comment exploiter le digital pour conquérir de nouveaux clients » Salle JUGUET (derrière l’Hôtel de Montfort communauté) Salle JUGUET (derrière l'Hôtel de Montfort communauté) 27 juin 2022 montfort-sur-meu Salle JUGUET (derrière l'Hôtel de Montfort communauté) Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine