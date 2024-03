Atelier jeunes archéos : voyage texturé Musée ARCHÉA Louvres, jeudi 11 avril 2024.

Atelier jeunes archéos : voyage texturé Un atelier pour s’initier aux arts plastiques et à l’art contemporain dans le musée et ses expositions. Jeudi 11 avril, 14h00 Musée ARCHÉA 5€ par enfants à régler le jour même

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T14:00:00+02:00 – 2024-04-11T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T14:00:00+02:00 – 2024-04-11T16:00:00+02:00

Tout en découvrant les espaces du musée et la nouvelle exposition temporaire « ARTchéologie, des vestiges et des oeuvres« , les jeunes archéos grattent et frottent leur papiers sur les murs d’ARCHÉA et créer avec une nouvelle œuvre originale.

Avec les plasticiennes des Ateliers arrosés.

Pour en savoir plus sur les ateliers jeunes archéos.

Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA;https://www.instagram.com/museearchea/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 09 01 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/formulaire-de-reservation-pour-les-ateliers »}] [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/exposition-a-venir/artcheologie-des-vestiges-et-des-oeuvres »}, {« link »: « https://ateliersarroses.fr/ »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/atelier-jeunes-archeos »}] Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

archéologie art contemporain

Clément BORDERIE « Sinusoïde, Quatre saisons » © Adagp, Paris 2024 / Photo © Aurélien Mole