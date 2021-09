Louvres Musée Archéa,Louvres Louvres, Val-d'Oise Atelier jeunes archéos : les jeunes archéos à carreau ! Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

le jeudi 4 novembre à 14:00

Après avoir découvert la diversité des objets en poterie dans l’[exposition permanente du musée](https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/exposition-permanente), chacun fabrique son carreau de pavement décoré comme au Moyen Âge. Pour les enfants dès 7 ans. Réservation obligatoire sur notre [site internet](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/formulaire-de-reservation-pour-les-ateliers) ou par téléphone auprès de l’accueil : 01.34.09.01.02 Retrouvez tous nos atelirers [ici](https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une/les-vacances-de-la-toussaint-a-archea-des-ateliers-pour-tous-les-ages-389).

5 € par enfant, inscription obligatoire.

5 € par enfant, inscription obligatoire.

Un atelier pour réaliser son carreau de pavement comme dans les châteaux du Moyen Âge. Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres

