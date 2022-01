Atelier jeunes archéos : Fiat Lux Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Musée Archéa, Louvres, le jeudi 3 mars à 14:00

Chacun éclaire sa lanterne sur la vie quotidienne des Gallo-Romains puis fabrique sa lampe à huile en poterie. Atelier pour les plus de 7 ans. Réservation à partir d’un mois avant via le formulaire ou par téléphone au 01 34 09 01 02. Pour en savoir plus sur [les autres ateliers](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/atelier-jeunes-archeos).

5 € par enfants, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T16:30:00

