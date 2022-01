Atelier jeunes archéos : Fais ta régie ! Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

À l’occasion de l’exposition temporaire [_Entrez sans réserve : les collections d’ARCHÉA s »emballent_](https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/exposition-a-venir/entrez-sans-reserve-les-collections-darchea-semballent), nous proposons à nos jeunes archéos de se mettre dans la peau d’un régisseur des collections ! Lors de la visite de l’exposition, ils pourront retracer le parcours des objets archéologiques depuis leur découverte en fouille jusqu’à leur exposition dans une vitrine du musée ou leur rangement en réserve, tout en passant par leur étude et leur restauration. Un accès aux « vraies » réserves est prévu dans le parcours. Il leur sera confié ensuite en atelier un objet archéologique reproduit, qu’il devront inventorier, mesurer, photographier, conditionner et enfin ranger ! La séance se terminera par une initiation à la conservation-restauration d’objets, à travers du remontage de céramiques. Pour les enfants dès 7 ans. Réservation obligatoire sur notre [site internet](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/formulaire-de-reservation-pour-les-ateliers), ou auprès de l’accueil au 01.34.09.01.02. Retrouvez tous nos ateliers [ici](https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une/les-vacances-de-la-toussaint-a-archea-des-ateliers-pour-tous-les-ages-389).

