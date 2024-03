Atelier jeunes archéos : céréales killer de la préhistoire Musée ARCHÉA Louvres, mercredi 17 avril 2024.

Atelier jeunes archéos : céréales killer de la préhistoire Un atelier pour fabriquer un outil comme les hommes de la préhistoire Mercredi 17 avril, 14h00 Musée ARCHÉA 5 € par enfant, inscription obligatoire.

Début : 2024-04-17T14:00:00+02:00 – 2024-04-17T16:00:00+02:00

C’est une révolution ! Village, élevage et même agriculture, le Néolithique est plein de nouveautés. Après avoir examiné les outils des premiers paysans présentés dans l’exposition permanente du musée, chaque participant fabrique son outil agricole préhistorique.

Un passage dans l’exposition temporaire « ARTchéologie, des vestiges et des oeuvres » est également prévu.

Réservation obligatoire sur notre site internet, ou par téléphone auprès de l’accueil au 01.34.09.01.02.

Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ Musée d'archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

