Val-d'Oise

Musée Archéa, Louvres, le mercredi 2 mars à 14:00

Découvrir les collections du musée liées au Moyen-Âge et à l’activité des tisserands, puis réaliser son bracelet tissé à l’aide d’une grille et de fils de laine artisanale. Atelier à partir de 7 ans, inscription obligatoire. Pour en savoir plus [sur les autres ateliers](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/atelier-jeunes-archeos).

5 € par enfant, inscription obligatoire.

S’initier à la technique de tissage de la laine ! Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T16:00:00

